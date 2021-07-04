Son dakika Fenerbahçe haberleri: O gerçekler yeniden gündemde! Vitor Pereira'nın sonunu getirmişti...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira döneminin başlamasının ardından gözler Portekizli hocanın nasıl bir sistem ile başlayacağı merak konusu oldu. 2015-2016 sezonunda takımın başında olan Pereira özellikle üçlü savunma tercihinin ardından büyük tepki almıştı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde teknik direktörlük görevine getirdiği Vitor Pereira, 2015-16 yıllarında da sarı-lacivertlilerin hocalığını yapmıştı. Portekizli çalıştırıcı, o dönemde Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrolarından birine sahip olmasına rağmen medya tarafından hayli eleştirilmiş, 2016-17 sezonunun ilk resmi maçları olan Monaco eşleşmesinin ardından görevine son verilmişti.
TARİHİN EN İYİ KADROLARINDAN
2015'te göreve başladığında Robin van Persie, Luis Nani, Josef de Souza, Simon Kjaer, Jose Fernandao, Abdoulaye Ba, Lazar Markovic, Fabiano (kaleci), Ozan Tufan, Volkan Şen, Şener Özbayraklı gibi önemli bir kadroyu yönetme fırsatı yakalayan Pereira, aynı zamanda Diego, Gökhan, Caner, Alves, Kadlec, M.Topal, Alper, Meireles, Sow gibi oyunculara da sahipti.
VAN PERSIE NEDENİYLE ELEŞTİRİLDİ
52 yaşındaki çalıştırıcı, ilk sorunu Van Persie sebebiyle yaşadı. Sabah'ın haberine göre ligde ilk maçlara 11 başlayan Hollandalı, ardından Pereira tarafından fiziksel eksiklik dolayısıyla kulübede oturtuldu. Bu durum taraftarın tepkisine yol açarken, Portekizli ağır eleştirilere maruz kaldı. Pereira, sezona başlarken Diego Ribas için 'Benim oyundaki beynim' ifadesini kullanmıştı.
SOL BEKTE HASAN ALİ'Yİ TERCİH ETTİ
Ancak devamında Diego istenen performansı sergileyemedi. 28 maçta görev almasına rağmen gol-asist sayısında yetersiz kalan Diego, aynı sezonun sonunda gönderildi. F.Bahçe, sezon içinde iki sol bekten Hasan Ali'yi daha çok tercih etmesi sebebiyle de tartışıldı. Hasan Ali, 2015-16'da 26 lig maçında görev yaparken, Caner en iyi döneminde 13 maçta kaldı. Sezon sonunda da ayrıldı.
3-1 KAYBEDİNCE BİLETI KESİLDİ
Vitor Pereira, hücum futbolu sözünü verip sezon tamamlanırken Topal-Souza-Ozan üçlüsüyle oynadığı için çok eleştirildi. Bu eleştirilerin ardından kanatta etkisiz kalan Luis Nani'yi forvet arkası olarak kullandı ve son derece iyi verim aldı. İlk sezonda dörtlü savunma oynatan Pereira, 2016-17 sezonu başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco'ya karşı iki maçta da üçlü savunma ile mücadele etti. İlk karşılaşyı Kadıköy'de 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1 yenilerek elendi. Ertesi gün Pereira ile yollar ayrıldı.
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