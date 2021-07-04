Son dakika Fenerbahçe haberleri: O gerçekler yeniden gündemde! Vitor Pereira'nın sonunu getirmişti...

3-1 KAYBEDİNCE BİLETI KESİLDİ



Vitor Pereira, hücum futbolu sözünü verip sezon tamamlanırken Topal-Souza-Ozan üçlüsüyle oynadığı için çok eleştirildi. Bu eleştirilerin ardından kanatta etkisiz kalan Luis Nani'yi forvet arkası olarak kullandı ve son derece iyi verim aldı. İlk sezonda dörtlü savunma oynatan Pereira, 2016-17 sezonu başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco'ya karşı iki maçta da üçlü savunma ile mücadele etti. İlk karşılaşyı Kadıköy'de 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1 yenilerek elendi. Ertesi gün Pereira ile yollar ayrıldı.

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