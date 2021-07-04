Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Pereira'dan Santos Borre atağı...
Teknik direktör belirsizliğini Vitor Pereira ile anlaşarak gideren Fenerbahçe, aradığı golcüyü de buldu. Sarı-lacivertli takım, Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda Beşiktaş'ın da istediği Santos Borre için teklifini iletti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Vitor Pereira ile anlaşarak teknik direktör sorununu çözen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfere yoğunlaştı. Öncelikli hedef kaliteli bir golcü...
Geçen sezon Samatta, Thiam ve Kemal Ademi'den istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, gözünü Beşiktaş'ın da talip olduğu Santos Borré'ye çevirdi.
Akşam'ın haberine göre; River Plate ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren ve bonservisi elinde olan Kolombiyalı golcüyle görüşen Fenerbahçe yönetimi, yüksek bir maaşla oyuncuya teklifte bulundu.
AVRUPA'DAN TEKLİFLER ALDI
Arjantin basını da Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı... Ülkede yayın yapan El Intransigente, dün yayınladığı haberinde Borre'nin Avrupa'dan teklifler aldığını yazdı.
Haberde; Andre Silva'yı Leipzig'e satan Frankfurt'un Fenerbahçe ile birlikte oyuncuyu istediğine vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:
"Kariyerine Almanya'da Frankfurt'ta devam etmek için her şeye sahip Borre... Şu an Copa Amerika'da oynuyor. En iyi olanı seçme özgürlüğüne sahip. Fenerbahçe ile yakın iletişim içinde. Ona çok yüksek kabul edilen bir maaş önerdiler."
ARJANTİN'DEKİ EN İYİ FUTBOLCU
Kolombiyalı golcü ise transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Adını vermeyeceğim ama Avrupa'daki kulüplerden teklifler aldım. Kabul edip etmediğimi söylemeyeceğim" dedi.
River Plate Teknik Direktörü Gallardo da Borre için şu ifadeleri kullandı: "Arjantin futbolunda sahip olduğumuz en önemli oyuncu."
2017 yılında İspanyol ekibi Atletico Madrid'den 3.5 milyon euroya transfer edilen Borre'nin şu anki değeri ise tam 17 milyon euro. 25 yaşındaki oyuncu, 2021 yılında Copa de La Liga'da forma giydiği 13 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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