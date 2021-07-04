Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Pereira'dan Santos Borre atağı...

"Kariyerine Almanya'da Frankfurt'ta devam etmek için her şeye sahip Borre... Şu an Copa Amerika'da oynuyor. En iyi olanı seçme özgürlüğüne sahip. Fenerbahçe ile yakın iletişim içinde. Ona çok yüksek kabul edilen bir maaş önerdiler."



