04 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Pereira'dan Santos Borre atağı...

Teknik direktör belirsizliğini Vitor Pereira ile anlaşarak gideren Fenerbahçe, aradığı golcüyü de buldu. Sarı-lacivertli takım, Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda Beşiktaş'ın da istediği Santos Borre için teklifini iletti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Pereira'dan Santos Borre atağı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Vitor Pereira ile anlaşarak teknik direktör sorununu çözen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfere yoğunlaştı. Öncelikli hedef kaliteli bir golcü...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Pereira'dan Santos Borre atağı...

Geçen sezon Samatta, Thiam ve Kemal Ademi'den istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, gözünü Beşiktaş'ın da talip olduğu Santos Borré'ye çevirdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Pereira'dan Santos Borre atağı...

Akşam'ın haberine göre; River Plate ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren ve bonservisi elinde olan Kolombiyalı golcüyle görüşen Fenerbahçe yönetimi, yüksek bir maaşla oyuncuya teklifte bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Pereira'dan Santos Borre atağı...

AVRUPA'DAN TEKLİFLER ALDI

Arjantin basını da Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı... Ülkede yayın yapan El Intransigente, dün yayınladığı haberinde Borre'nin Avrupa'dan teklifler aldığını yazdı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Pereira'dan Santos Borre atağı...

Haberde; Andre Silva'yı Leipzig'e satan Frankfurt'un Fenerbahçe ile birlikte oyuncuyu istediğine vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Pereira'dan Santos Borre atağı...

"Kariyerine Almanya'da Frankfurt'ta devam etmek için her şeye sahip Borre... Şu an Copa Amerika'da oynuyor. En iyi olanı seçme özgürlüğüne sahip. Fenerbahçe ile yakın iletişim içinde. Ona çok yüksek kabul edilen bir maaş önerdiler."

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Pereira'dan Santos Borre atağı...

ARJANTİN'DEKİ EN İYİ FUTBOLCU

Kolombiyalı golcü ise transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Adını vermeyeceğim ama Avrupa'daki kulüplerden teklifler aldım. Kabul edip etmediğimi söylemeyeceğim" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Pereira'dan Santos Borre atağı...

River Plate Teknik Direktörü Gallardo da Borre için şu ifadeleri kullandı: "Arjantin futbolunda sahip olduğumuz en önemli oyuncu."

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Pereira'dan Santos Borre atağı...

2017 yılında İspanyol ekibi Atletico Madrid'den 3.5 milyon euroya transfer edilen Borre'nin şu anki değeri ise tam 17 milyon euro. 25 yaşındaki oyuncu, 2021 yılında Copa de La Liga'da forma giydiği 13 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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