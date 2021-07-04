Kadroda düşünülmüyordu... Fenerbahçe'nin Filip Novak isteği olmadı!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrodaki şişkinliği de azaltmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Filip Novak'a teklif beklerken, deneyimli sol beke hiçbir teklif gelmedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de bir süredir devam eden teknik direktör arayışı sona erdi ve sarı-lacivertliler Vitor Pereira ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeni sezonda takımda düşünülmeyen isimlerden olan Filip Novak'ta beklenen olmadı.
Takvim'de yer alan habere göre yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımla idmanlarına devam eden Filip Novak için kulübe ciddi bir teklif gelmedi. Novak'ın her geçen gün takımda kalma ihtimali yükseliyor.
31 yaşındaki tecrübeli sol bek, kariyerine Zlin'de başladı. Midtjylland'de forma giyen Novak, 2018'in ocak ayında Trabzonspor'a transfer oldu. Deneyimli isim 2020 yazında da Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
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