04 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe U19 - Başakşehir U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi

Fenerbahçe U19 - Başakşehir U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Dev kulüpler, Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe U19 - Başakşehir U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | A Spor izle...

Genç yıldız adayları sahneye çıkıyor. Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde Fenerbahçe ile Başakşehir U19 takımları kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe U19 - Başakşehir U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE U19 - BAŞAKŞEHİR U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe U19 - Başakşehir U19 maçı 4 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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