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FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi!

Vitor Pereira İstanbul'a geldi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 Giriş Tarihi: 04.07.2021

Fenerbahçe'nin, 2 yıllık anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli kulübün, resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, "Teknik Direktörümüz Vitor Pereira İstanbul’da!" açıklamasında bulunuldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün anlaşmaya vardığı Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira ve yardımcıları, İstanbul'a geldi. 2015-2016 sezonunda Futbol A Takımımızı çalıştıran ve 5 yılın ardından Fenerbahçemize dönen Pereira, Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na indi. Teknik Direktörümüz Pereira'yı, Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki karşıladı" denildi.

İşte Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

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