04 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi | Vitor Pereira'dan şampiyonluk sözleri! "Hikayeyi tamamlamaya geldik"

Pereira'dan şampiyonluk sözleri! Hikayeyi tamamlamaya geldik
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 Giriş Tarihi: 04.07.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Tecrübeli çalıştırıcı havalimanında yaptığı açıklamada "Bir önceki döneminde şampiyon olamadık ama bu hikayeyi tamamlamaya geldik. Birlikte çalışırsak, başarırız. Başkanımıza da bana güvendiği için teşekkür ederim." dedi. (FB spor haberi)

FB TV'ye konuşan Vitor Pereira'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FENERBAHÇE'Yİ DAİMA KALBİMDE TUTTUM"

"Yeniden burada olmak harika. Fenerbahçe'yi ve taraftarı daima kalbimde tuttum. Kariyerimdeki en ateşli taraftar kitlesi burada. Yeniden Fenerbahçe için savaşacağız."

"HİKAYEYİ TAMAMLAMAYA GELDİK"

"Bir önceki döneminde şampiyon olamadık ama bu hikayeyi tamamlamaya geldik. Birlikte çalışırsak, başarırız. Başkanımıza da bana güvendiği için teşekkür ederim. Fantastik bir taraftar kitlesi var. Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Vitor Pereira İstanbul'a geldi! Vitor Pereira İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereria... Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereria...
F.Bahçe'ye sert eleştiri! Emre'yi gönderip Pereira'yı getirmezdim F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Emre'yi gönderip Pereira'yı getirmezdim"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör