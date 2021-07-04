Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Tecrübeli çalıştırıcı havalimanında yaptığı açıklamada "Bir önceki döneminde şampiyon olamadık ama bu hikayeyi tamamlamaya geldik. Birlikte çalışırsak, başarırız. Başkanımıza da bana güvendiği için teşekkür ederim." dedi. (FB spor haberi)

FB TV'ye konuşan Vitor Pereira'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FENERBAHÇE'Yİ DAİMA KALBİMDE TUTTUM"

"Yeniden burada olmak harika. Fenerbahçe'yi ve taraftarı daima kalbimde tuttum. Kariyerimdeki en ateşli taraftar kitlesi burada. Yeniden Fenerbahçe için savaşacağız."

"HİKAYEYİ TAMAMLAMAYA GELDİK"

"Bir önceki döneminde şampiyon olamadık ama bu hikayeyi tamamlamaya geldik. Birlikte çalışırsak, başarırız. Başkanımıza da bana güvendiği için teşekkür ederim. Fantastik bir taraftar kitlesi var. Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız."

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