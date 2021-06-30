Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Son dakika spor haberleri: İlk 3 senelik başkanlık döneminin ardından 2. dönemine tek aday olarak girdiği başkanlık seçimi ile kazanan Ali Koç, yönetim kurulu dağılımını gerçekleştirdi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de 26 Haziran Cumartesi günü yapılan seçimli olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi.
Yapılan son yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı şöyle belirlendi:
"Ali Y. Koç: Fenerbahçe SK Başkanı, Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı
Erol Bilecik: Başkan Vekili, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Basın Sözcüsü, Kurumsal İletişim, Finans, Muhasebe, Denetim, Bütçe, Vergi, İK, FB TV
Burak Ç. Kızılhan: Genel Sekreter, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Gelir Yaratma ve Pazarlama
Ömer Temelli: Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Stad Yönetimi, Tesisler, Turizm ve Catering
Mehmet Dereli: Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler
Fethi Pekin: Yönetim Kurulu Üyesi, Sportif olmayan hukuk işleri, Tüzük Yönetimi
Sertaç Komsuoğlu: Muhasip Üye, Yönetim Kurulu Üyesi, Erkek Basketbol Şubesi
Simla Türker Bayazıt: Yönetim Kurulu Üyesi, Voleybol Şubesi, Sosyal Sorumluluk
Hüseyin Arslan: Yönetim Kurulu Üyesi, Gayrimenkul Yatırım ve Projeler, Kamu İlişkileri, Sosyal Sorumluluk
Esin Güral Argat: Yönetim Kurulu Üyesi, Fenerium
Nüket Küçükel Ezberci: Yönetim Kurulu Üyesi, Kamu İlişkileri
Ahmet Ketenci: Yönetim Kurulu Üyesi, Stad Yönetimi, Stad Turu, Turizm ve Catering
Alper Pirşen: Yönetim Kurulu Üyesi, Sportif Hukuk İşleri, Futbol Altyapı
Kemal Danabaş: Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Basketbol Şubesi
Ruşen Çetin: Yönetim Kurulu Üyesi, Şube ve Dernekler
Selma Altay Rodopman: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Yelken Şubesi, Üye İlişkileri, FB Gençlik Kulübü
Ömer Okan: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri, Spor Okulları
Selahattin Baki: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Basın Sözcüsü
Bekir İrdem: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Kürek Şubesi, Müze Yönetimi, Dış İlişkiler,
İlker Dinçay: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Gayrimenkul Yatırım ve Projeler, Atletizm, Boks, Masa Tenisi, Yüzme Şubeleri
Özgür Özaktaç: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Futbol Altyapı
Can Gebetaş: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim"
Kaynak: DHA
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