Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria getirildi. Fenerbahçe'de gündem artık transfer... Sarı lacivertli ekip, 3 kulvarda yarışacak güçlü bir kadro kurup, Portekizli hoca ile mutlu sona ulaşmak istiyor. Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru gibi isimler Fenerbahçe'nin transfer güneminde yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
UMUT MERAŞ
Yeni yabancı sınırlaması sebebiyle yerli transferine yönelen Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'de forma giyen Umut Meraş ile temasa geçtiği ileri sürüldü.
EDIN VISCA
Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüyor. Boşnak yıldız için şartlar zorlanacak.
FABIO BORINI
Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. Karagümrük'ten önce Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
HENRY ONYEKURU
Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.
KAAN AYHAN
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, milli yıldız Kaan Ayhan için yarışıyor. Sabah'a açıklamalarda bulunan Sassuolo yetkilileri, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye göre biraz daha önde olduğunu bildirdi.
ELSEID HYSAJ
Napoli forması giyen Elseid Hysaj'ın talipleri artıyor. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hysaj için en güçlü rakip Lazio oldu. Öte yandan 3 İtalyan ekibi de futbolcu ile ilgileniyor.
SEAD KOLASINAC
Arsenal forması giyen Sead Kolasinac için girişimler sürüyor. Vitor Pereria ardından transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Kolasinac'ı renklerine bağlamak istiyor. Öte yandan birçok Avrupa kulübü futbolcuya talip durumda.
ARTEM DZYUBA
Gelecek sezon iyi bir forvet hattı kurmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefindeki Artem Dzyuba'nın menajeri açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin ilgisini gizlemeyen menajer, Dzyuba'nın sarı lacivertli ekibi tercih etmeyeceğini belirtti.
HULK
Kanarya, Pereira ile beraber Porto ve Shanghai'de çalışan Brezilyalı star Hulk'u istiyor. Yıldız futbolcu ile Beşiktaş da ilgileniyor. Ancak henüz maddi konularda anlaşma sağlanamadı. Öte yandan yıldız futbolcu da Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.
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