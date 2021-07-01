Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi!
Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunda gol kralı olan Aaron Boupenza için Fenerbahçe girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertilerde başkan Ali Koç'un, 24 yaşındaki forvetin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe transferde gaza bastı. Serdar Dursun ve Steven Caulker'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım, Atakaş Hatayspor'lu Aaron Boupenza için de yeniden harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre Ali Koç'un geçtiğimiz sezon Hatayspor ile deplasmanda oynadıkları maçta nabız yokladığı Gabonlu forvetin menajeri ile dün İstanbul'da bir görüşme yapıldığı iddia edildi. Golcü oyuncu, Atalanta ve Fiorentina'nın da transfer listesinde yer alıyor.
SÜPER LİG'İ İSTİYOR
Kanarya ve Boupendza arasında yapılan görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı iddia edilirken oyuncunun Süper Lig'de kariyerine devam etmek istediği ifade ediliyor.
24 yaşındaki Boupendza, Süper Lig'de geçen sezon 22 gol atarak gol kralı olmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hatayspor, Boupendza'yı geçen sezon devre arasında Krasnodar'a satmak için anlaşmış ancak oyuncu gitmek istemeyince transfer son anda iptal olmuştu.
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