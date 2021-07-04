Lyon'dan Fenerbahçeli Ozan Tufan için dev teklif!
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, teknik direktörün de belirlenmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler iyi bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırmaya sıcak baktığı Ozan Tufan'a ise Olympique Lyon'un 13 milyon Euro'luk bir teklif sunabileceği kaydedildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarına yine büyük hayal kırıklığı yaşatırken, takımda Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan gibi isimler sergiledikleri performanslarla öne çıkmışlardı. Özellikle Ozan Tufan, orta sahadaki dinamizmi ve uzaktan attığı nefis gollerle Avrupa kulüplerinin dikkatini fazlasıyla çekerken, sarı-lacivertilere de transfer teklifleri gelmeye başladı. Bu tekliflerden biri de Fransız devi Olympique Lyon'dan geldi. Fransız basını, Lyon'un Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun, Ozan için ilk teması gerçekleştirdiğini yazdı.
Fotomaç'ın dış basından derlediği göre; Brezilyalı efsane futbolcu Juninho, Ozan'ın transferi için 13 milyon euro'yu (yaklaşık 134 milyon lira) gözden çıkarmış durumda. Fenerbahçe yönetiminin ise 26 yaşındaki yıldız için 20 milyon euro'dan az olan hiçbir teklife sıcak bakmadığı kaydedildi. Haberde ayrıca, Ozan'ın geçen sezon Süper Lig'de 6 gol+10 asistlik performansıyla göz doldurduğu da aktarıldı.
Ozan Tufan, EURO 2020'ye büyük umutlarla giden A Milli Takım'da patlama yapması beklenen oyuncuların başında geliyordu. Fenerbahçe yönetimi, turnuvada sergileyeceği performansla Ozan'ın değerini artırmasını umarken, A Millilerin başarısız performansı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşandı.
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