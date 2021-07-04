Bu kadar beklentinin sonunda, bu kadar gecikmenin sonunda önemli, ünlü bir hoca ile anlaşılsaydı bir nebze olsun camiaya yedirebilirlerdi ama şimdi yedirebilecekleri hiçbir şey yok. Vitor Pereira, Fenerbahçe camiasında asla iz bırakmamış, başarılı olamamış bir hocadır. Daum'u getirseler belki ikna edebilirlerdi. Zira Daum'un karizması, Fenerbahçe ve diğer kulüplerdeki başarısı Türkiye'de iz bırakmıştır. Ali Koç nasıl bu tür kararlara imza atıyor, adeta kendi ayağına sıkıyor anlaşılır gibi değil.