01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Diego Perotti Fenerbahçe'den haber bekliyor!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle şans bulamayan ve çalışmalarını ara vermeden sürdüren Diego Perotti konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli futbolcunun Genoa ile anlaştığı ve transferinde sarı-lacivertlilerden kolaylık istediği öğrenildi. (FB spor haberleri)
Sakatlığı nedeniyle gözden çıkarılan Diego Perotti'nin Genoa ile anlaştığı bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre Arjantinli yıldız, Fenerbahçe'nin de onay vermesi halinde İtalyan ekibine transfer olacak. Genoa'nın bu transferi bonservis bedeli ödemeden yapmak istediği belirtildi.
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