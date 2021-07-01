01 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Diego Perotti Fenerbahçe'den haber bekliyor!

Perotti F.Bahçe'den haber bekliyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle şans bulamayan ve çalışmalarını ara vermeden sürdüren Diego Perotti konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli futbolcunun Genoa ile anlaştığı ve transferinde sarı-lacivertlilerden kolaylık istediği öğrenildi. (FB spor haberleri)

Sakatlığı nedeniyle gözden çıkarılan Diego Perotti'nin Genoa ile anlaştığı bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre Arjantinli yıldız, Fenerbahçe'nin de onay vermesi halinde İtalyan ekibine transfer olacak. Genoa'nın bu transferi bonservis bedeli ödemeden yapmak istediği belirtildi.
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