Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Aziz ve Caulker hırs küpü

Yeni transferler Serdar Dursun ve Steven Caulker kısa sürede takımla kaynaştı. İki oyuncu da antrenmanlarda büyük bir hırsla çalışarak, forma rekabeti için hazır olmayı hedefliyor.

Yeni transferler Serdar Dursun ve Steven Caulker kısa sürede takımla kaynaştı. İki oyuncu da antrenmanlarda büyük bir hırsla çalışarak, forma rekabeti için hazır olmayı hedefliyor. Özellikle Darmstadt formasıyla geçen sezon 27 gol atarak Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar'ın performansını taraftarlar merakla bekliyor.

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