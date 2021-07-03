03 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları devam etti

F.Bahçe durmak bilmiyor! Antrenmanda...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 03.07.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Dereağzı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerin Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirdiği çalışmalar 2 grup halinde gerçekleşti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yardımcı antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. Isınma ve topla koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup dar alanda pas organizasyonları çalıştı. Antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde tamamlanırken, idmanda milli oyuncular yer almadı.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları



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