03 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Slaven Bilic'in Fenerbahçe'ye gelememe sebebi belli oldu!

Bilic'in Fenerbahçe'ye gelememe sebebi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'i gündemine almıştı. Fenerbahçe, Bilic'te problem çıkması ardından Vitor Pereira ile anlaştı. İşte Bilic'in Fenerbahçe'ye gelememe sebebi...

Gelecek sezon için uzun süre teknik direktör arayan son olarak Vitor Pereira ile anlaşan Fenerbahçe, Slaven Bilic ile ilgilenmişti. Hürriyet'in haberine göre, Bilic'in kulübü Beijing Guoan'dan vize alamadığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmasına rağmen 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Çin ekibinin başkanın izin vermemesi nedeniyle teklifi geri çevirmek zorunda kaldığı ifade edildi.
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