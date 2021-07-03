03 Temmuz 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Slaven Bilic'in Fenerbahçe'ye gelememe sebebi belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'i gündemine almıştı. Fenerbahçe, Bilic'te problem çıkması ardından Vitor Pereira ile anlaştı. İşte Bilic'in Fenerbahçe'ye gelememe sebebi...
Gelecek sezon için uzun süre teknik direktör arayan son olarak Vitor Pereira ile anlaşan Fenerbahçe, Slaven Bilic ile ilgilenmişti. Hürriyet'in haberine göre, Bilic'in kulübü Beijing Guoan'dan vize alamadığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmasına rağmen 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Çin ekibinin başkanın izin vermemesi nedeniyle teklifi geri çevirmek zorunda kaldığı ifade edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?