Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Elseid Hysaj'da dev rakip! | Fb haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek arayışları devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin ilgilendiği Elseid Hysaj'a İtalya Serie A'dan talip sayısı her geçen gün artıyor. (FB haberleri)

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Elseid Hysaj, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alıyordu. Özellikle adı Fenerbahçe ile sık sık geçen Hysaj'da rekabet büyüdü. İtalyan basınına göre Lazio, Torino ve Cagliari'nin de Hysaj'a ilgisi bulunuyor. Özellikle Lazio, Fenerbahçe'nin transferdeki en istekli rakiplerinden. 27 yaşındaki futbolcu, 359 maçta 3 gol ve 13 asistlik katkı ile oynadı.

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