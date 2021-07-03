Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de olduğu gibi birçok dünya futbol liginde sezonlar tamamlanırken, kulüpler yeni sezon çalışmalarına başlamış durumda. Kulüpleri ile sözleşmesi biten birçok dünyaca ünlü oyuncu da boşa çıkarken transfer yarışı da başladı. İşte boşa çıkan yıldız isimler...