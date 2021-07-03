03 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig ve dünyanın önde gelen liglerinde 2020-2021 sezonu resmen sona erdi. Covid-19 pandemisi nedeniyle futbol ekonomisi büyük zarar görürken, takımlar da bonservisi elinde olan futbolculara yöneldi. İşte sözleşmesi elinde olan 30 futbolcu... | Son dakika transfer haberleri

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.07.2021

Süper Lig'de olduğu gibi birçok dünya futbol liginde sezonlar tamamlanırken, kulüpler yeni sezon çalışmalarına başlamış durumda. Kulüpleri ile sözleşmesi biten birçok dünyaca ünlü oyuncu da boşa çıkarken transfer yarışı da başladı. İşte boşa çıkan yıldız isimler...

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

PAULO GAZZANIGA
Mevki: Kaleci
Son Kulüp: Tottenham

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

MIHA MEVLJA
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Sochi

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

ISMAEL SILVA
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: Akhmat Grozny

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

NICOLAS DE PRÉVILLE
Mevki: Santrafor
Son Kulüp: Bordeaux

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

MEDHI BENATIA
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Al-Duhail

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

KAYS RUIZ-ATIL
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: Paris SG

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

ALAN DZAGOEV
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: CSKA Moskova

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

KEVIN GAMEIRO
Mevki: Forvet
Son Kulüp: Valencia

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

BRITT ASSOMBALONGA
Mevki: Forvet
Son Kulüp: Middlesbrough

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

JAMES MCCARTHY
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: Crystal Palace

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

FRANK RIBERY
Mevki: Kanat
Son Kulüp: Fiorentina

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

ANDRE AYEW
Mevki: Kanat
Son Kulüp: Swansea

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

GASTON RAMIREZ
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: Sampdoria

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

DAVID LUIZ
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Arsenal

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

SALİH UÇAN
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: Alanyaspor

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

DORUKHAN TOKÖZ
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: Beşiktaş

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

NICOLAS N'KOULOU
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Torino

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

MAMADOU SAKHO
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Crystal Palace

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

DIEGO COSTA
Mevki: Forvet
Son Kulüp: Atletico Madrid

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

LUIS ABRAM
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Vélez Sarsfield

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

ALEX TEIXEIRA
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: Jiangsu FC

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

PATRICK VAN AANHOLT
Mevki: Sol Bek
Son Kulüp: Crystal Palace

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

MARKO DMITROVIC
Mevki: Kaleci
Son Kulüp: Eibar

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

JOSHUA KING
Mevki: Forvet arkası
Son Kulüp: Everton

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

JEROME BOATENG
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Bayern Münih

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

GIANLUIGI DONNARUMMA
Mevki: Kaleci
Son Kulüp: Milan

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

SERGIO RAMOS
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Real Madrid

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

SANTOS BORRE
Mevki: Forvet
Son Kulüp: River Plate

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

NIKOLA MAKSIMOVIC
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Napoli

Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...

LIONEL MESSI
Mevki: Kanat
Son Kulüp: Barcelona

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi
Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna Başkan Erdoğan'dan yanıt Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna Başkan Erdoğan'dan yanıt
F.Bahçe transferde dolu dizgin! Liste güncellendi... F.Bahçe transferde dolu dizgin! Liste güncellendi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör