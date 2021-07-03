Son dakika transfer haberleri: Menajerlerden sürpriz forvet önerisi! Joshua King ve Fenerbahçe...
Spor Toto Süper Lig ve dünyanın önde gelen liglerinde 2020-2021 sezonu resmen sona erdi. Covid-19 pandemisi nedeniyle futbol ekonomisi büyük zarar görürken, takımlar da bonservisi elinde olan futbolculara yöneldi. İşte sözleşmesi elinde olan 30 futbolcu... | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'de olduğu gibi birçok dünya futbol liginde sezonlar tamamlanırken, kulüpler yeni sezon çalışmalarına başlamış durumda. Kulüpleri ile sözleşmesi biten birçok dünyaca ünlü oyuncu da boşa çıkarken transfer yarışı da başladı. İşte boşa çıkan yıldız isimler...
PAULO GAZZANIGA
Mevki: Kaleci
Son Kulüp: Tottenham
MIHA MEVLJA
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Sochi
ISMAEL SILVA
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: Akhmat Grozny
NICOLAS DE PRÉVILLE
Mevki: Santrafor
Son Kulüp: Bordeaux
MEDHI BENATIA
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Al-Duhail
KAYS RUIZ-ATIL
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: Paris SG
ALAN DZAGOEV
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: CSKA Moskova
KEVIN GAMEIRO
Mevki: Forvet
Son Kulüp: Valencia
BRITT ASSOMBALONGA
Mevki: Forvet
Son Kulüp: Middlesbrough
JAMES MCCARTHY
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: Crystal Palace
FRANK RIBERY
Mevki: Kanat
Son Kulüp: Fiorentina
ANDRE AYEW
Mevki: Kanat
Son Kulüp: Swansea
GASTON RAMIREZ
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: Sampdoria
DAVID LUIZ
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Arsenal
SALİH UÇAN
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: Alanyaspor
DORUKHAN TOKÖZ
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: Beşiktaş
NICOLAS N'KOULOU
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Torino
MAMADOU SAKHO
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Crystal Palace
DIEGO COSTA
Mevki: Forvet
Son Kulüp: Atletico Madrid
LUIS ABRAM
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Vélez Sarsfield
ALEX TEIXEIRA
Mevki: Orta Saha
Son Kulüp: Jiangsu FC
PATRICK VAN AANHOLT
Mevki: Sol Bek
Son Kulüp: Crystal Palace
MARKO DMITROVIC
Mevki: Kaleci
Son Kulüp: Eibar
JOSHUA KING
Mevki: Forvet arkası
Son Kulüp: Everton
JEROME BOATENG
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Bayern Münih
GIANLUIGI DONNARUMMA
Mevki: Kaleci
Son Kulüp: Milan
SERGIO RAMOS
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Real Madrid
SANTOS BORRE
Mevki: Forvet
Son Kulüp: River Plate
NIKOLA MAKSIMOVIC
Mevki: Stoper
Son Kulüp: Napoli
LIONEL MESSI
Mevki: Kanat
Son Kulüp: Barcelona
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