03 Temmuz 2021, Cumartesi
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İŞTE O AÇIKLAMALAR;
Birkaç hoca adayıyla görüştük. Yazılanların %80'ini kimse tutturamadı, bu da bizim için iyi bir şey. Bu sene bizde işler böyle işliyor. Kimseyi bulamadık da Vitor Pereira'yı getirdik diye bir hava yaratıldı, kesinlikle öyle bir şey yok. Kariyer olarak itibarsızlaştıracak bir teknik direktör değil. Vitor Pereira başarı kazanmış ve her zaman zirveye oynamış bir teknik direktör.
Bu sene bizim için vakit kaybı diye bir şey söz konusu olamaz. Hemen tekeri döndürecek bir hoca aradık. Görüştüğümüz hoca adayına da takım analizini yaptırdık. Kim gelecektiyse dersine çalışmış, hazır olarak gelecekti.
"TOPUK YAYLASI'NDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK"
Vitor Pereira, 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda yapılacak ilk antrenmanda takımın başında olacak.
Vitor Pereira'nın takımda hem giden hem gelen herkesten haberi var.
Son dakika spor haberleri | Selahattin Baki'den Vitor Pereira sözleri! "5 Temmuz'da takımın başında olacak"
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin baki, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Vitor Pereira hakkında açıklamalarda bulundu. Baki, "Birkaç hoca adayıyla görüştük. Yazılanların %80'ini kimse tutturamadı, bu da bizim için iyi bir şey. Bu sene bizde işler böyle işliyor. Kimseyi bulamadık da Vitor Pereira'yı getirdik diye bir hava yaratıldı, kesinlikle öyle bir şey yok. Kariyer olarak itibarsızlaştıracak bir teknik direktör değil. Vitor Pereira başarı kazanmış ve her zaman zirveye oynamış bir teknik direktör. Topuk yaylasında ilk antrenmanda takımın başında olacak." dedi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, yeni teknik direktör Vitor Pereira hakkında konuştu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR;
Birkaç hoca adayıyla görüştük. Yazılanların %80'ini kimse tutturamadı, bu da bizim için iyi bir şey. Bu sene bizde işler böyle işliyor. Kimseyi bulamadık da Vitor Pereira'yı getirdik diye bir hava yaratıldı, kesinlikle öyle bir şey yok. Kariyer olarak itibarsızlaştıracak bir teknik direktör değil. Vitor Pereira başarı kazanmış ve her zaman zirveye oynamış bir teknik direktör.
Bu sene bizim için vakit kaybı diye bir şey söz konusu olamaz. Hemen tekeri döndürecek bir hoca aradık. Görüştüğümüz hoca adayına da takım analizini yaptırdık. Kim gelecektiyse dersine çalışmış, hazır olarak gelecekti.
Son dakika spor haberleri | Selahattin Baki'den Vitor Pereira yorumu! "Zirveye oynamış teknik direktör"
Pereira teknik direktör olarak Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyor. Hatta şöyle bir cümle de kullandı, 'Fenerbahçe'de kupa kazanamamak kariyerimde, göğsümde tıkalı kalıyor. Nefes alamıyorum. Ben bu yarım kalan aşkı, tutkuyu sona erdirmek istiyorum.' dedi.
"TOPUK YAYLASI'NDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK"
Vitor Pereira, 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda yapılacak ilk antrenmanda takımın başında olacak.
Vitor Pereira'nın takımda hem giden hem gelen herkesten haberi var.
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Selahattin Baki açıkladı! "Vitor Pereira'yı ilk Caner Erkin karşılayacak"
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