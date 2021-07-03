Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Samatta'dan transfer açıklaması! "Beklentilerimi karşılamıyor"
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de göstermiş olduğu performans ile hayal kırıklığı yaşatan Mbwana Samatta, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Samatta, "Belçika'dan gelen teklifler benim beklentilerimi şimdilik karşılamıyor. Bundan sonra tüm konsantrasyonumu Fenerbahçe için verececeğim" dedi. (FB spor haberleri)
Geçen sezon çıktığı 30 maçta 6 gol atan Mbwana Samatta, geleceğiyle ilgili konuştu. 28 yaşındaki Tanzanyalı forvet, "Ben buradayım, forma rekabetinde ben de varım" dedi.
Tatilde çalışıp, İstanbul'a hazır geldiğini de belirten Samatta, "Belçika'dan gelen teklifler benim beklentilerimi şimdilik karşılamıyor. Bundan sonra tüm konsantrasyonumu Fenerbahçe için verececeğim" yorumunu yaptı.
SON OLARAK LENS TALİP OLDU
Tanzanyalı forvet Samatta'ya Lens talip oldu. MSV Foot'ta yer alan habere göre; forvet pozisyonuna oyuncu arayan Lens'te Mbwana Samatta'nın da adaylar arasında olduğu öne sürüldü. Ayrıca, birçok Belçika kulübünün de Samatta'nın durumunun yakından takip ettiği kaydedildi.
FENERBAHÇE 5 MİLYON EURO İSTEDİ
Fenerbahçe'nin Samatta için 5 milyon euro bonservis talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
TP Mazembe, Genk, Aston Villa formaları da giyen 28 yaşındaki Tanzanyalı, kariyerinde oynadığı 279 resmi maçta 104 gol atıp 27 asist yaptı.
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