Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...
Teknik direktör belirsizliği son bulan Fenerbahçe, bu koltuğu Vitor Pereira'ya emanet etti. Sarı-lacivertliler bu süreçte birçok isimle anıldı. İşte Fenerbahçe'nin gündemine gelen hocalar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıklarını, yeni teknik direktörün Alman ya da Portekiz ekolünde bir hoca olacağını açıklamıştı. Bunun üzerine gündeme birçok isim geldi. Rafael Benitez'den tutun Alman Milli Takımı'yla yollarını ayıran Joachim Löw'e kadar birçok isim yazıldı, çizildi. Sonuç olarak sarı lacivertliler, Vitor Pereira ile anlaşma sağladığını açıkladı.
İşte gündeme gelen tüm hocalar...
Slaven Bilic
Senelik 3.7 milyon Euro'ya anlaştı. Çin kulübü Beijing Guoan'ı ikna edemedi ve bu sebepten Kanarya'ya gelemedi.
Igor Angelovski
Kuzey Makedonya'nın hocası, ilk görüşülen isimler arasındaydı. Antalya tatilinde teklif beklediği iddia edilmişti.
Vladimir Petkovic
İsviçre, Fransa'ya elenirse Fenerbahçe ile anlaşacağı iddia edilmişti, İsviçre yoluna devam etti. Petkovic'ten açıklama gelmedi.
Nenad Bjelica
Hırvat hocayla yeniden görüşüldüğü ama B Planı olarak tutulduğu bilgisine ulaşılmıştı.
Marco Silva
Senelik 2.2 milyon Euro verildi, kesin cevap için beklemesi söylendi. Kulübe verdiği süre dolunca rotayı İngiltere'ye çevirdi, Fulham'a gitti.
Luis Castro
Shakhtar'dan ayrılan tecrübeli hocanın teklifi reddettiği öne sürüldü. Castro'nun, Katar'dan yüksek kontratlı kulüplere yöneldiği konuşulmuştu.
Zlatko Dalic
Geçen sezon da düşünüldü. Hırvatistan'ın hocasının 2022'ye kadar milli takımda kalacağı konuşuluyor.
Nuno Espirito Santo
Espirito için menajeri Mendes'le temasa geçildiği bildirildi. İstekleri ekonomik yapıyı etkileyeceği için vazgeçildiği söyleniyor.
Paulo Fonseca
Yakın zamanda anlaşmanın sağlandığı belirtildi ama Fonseca'nın çalıştığı şirket, bu iddiaları yalanladı.
Andre Villas-Boas
Görüşmelerde senelik ücret talebi 5 milyon Euro civarındaydı ve bütçeyi de yüksek tutması, planları bozdu.
Rafa Benitez
Yıllık 3 milyon 750 bin Euro teklif edildi. Kamuoyu tepkisi ve yüksek bütçe isteyince vazgeçildi. O da Everton'la anlaştı.
Lucian Favre
İsviçreli hoca için çok çaba harcandı. Ancak Favre, Türkiye'de çalışmak istemediği için teklifi kabul etmedi.
Joachim Löw
Yıllar önce Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Almanya Milli Takımı'ndan EURO 2020 sonrası ayrıldı. Yeni sezonda takım çalıştırmayacağını söylüyor.
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