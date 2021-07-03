03 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Teknik direktör belirsizliği son bulan Fenerbahçe, bu koltuğu Vitor Pereira'ya emanet etti. Sarı-lacivertliler bu süreçte birçok isimle anıldı. İşte Fenerbahçe'nin gündemine gelen hocalar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıklarını, yeni teknik direktörün Alman ya da Portekiz ekolünde bir hoca olacağını açıklamıştı. Bunun üzerine gündeme birçok isim geldi. Rafael Benitez'den tutun Alman Milli Takımı'yla yollarını ayıran Joachim Löw'e kadar birçok isim yazıldı, çizildi. Sonuç olarak sarı lacivertliler, Vitor Pereira ile anlaşma sağladığını açıkladı.

İşte gündeme gelen tüm hocalar...


Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Slaven Bilic

Senelik 3.7 milyon Euro'ya anlaştı. Çin kulübü Beijing Guoan'ı ikna edemedi ve bu sebepten Kanarya'ya gelemedi.

Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Igor Angelovski

Kuzey Makedonya'nın hocası, ilk görüşülen isimler arasındaydı. Antalya tatilinde teklif beklediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Vladimir Petkovic

İsviçre, Fransa'ya elenirse Fenerbahçe ile anlaşacağı iddia edilmişti, İsviçre yoluna devam etti. Petkovic'ten açıklama gelmedi.

Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Nenad Bjelica

Hırvat hocayla yeniden görüşüldüğü ama B Planı olarak tutulduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Marco Silva

Senelik 2.2 milyon Euro verildi, kesin cevap için beklemesi söylendi. Kulübe verdiği süre dolunca rotayı İngiltere'ye çevirdi, Fulham'a gitti.

Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Luis Castro

Shakhtar'dan ayrılan tecrübeli hocanın teklifi reddettiği öne sürüldü. Castro'nun, Katar'dan yüksek kontratlı kulüplere yöneldiği konuşulmuştu.

Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Zlatko Dalic

Geçen sezon da düşünüldü. Hırvatistan'ın hocasının 2022'ye kadar milli takımda kalacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Nuno Espirito Santo

Espirito için menajeri Mendes'le temasa geçildiği bildirildi. İstekleri ekonomik yapıyı etkileyeceği için vazgeçildiği söyleniyor.

Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Paulo Fonseca

Yakın zamanda anlaşmanın sağlandığı belirtildi ama Fonseca'nın çalıştığı şirket, bu iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Andre Villas-Boas

Görüşmelerde senelik ücret talebi 5 milyon Euro civarındaydı ve bütçeyi de yüksek tutması, planları bozdu.

Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Rafa Benitez

Yıllık 3 milyon 750 bin Euro teklif edildi. Kamuoyu tepkisi ve yüksek bütçe isteyince vazgeçildi. O da Everton'la anlaştı.

Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Lucian Favre

İsviçreli hoca için çok çaba harcandı. Ancak Favre, Türkiye'de çalışmak istemediği için teklifi kabul etmedi.

Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Joachim Löw

Yıllar önce Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Almanya Milli Takımı'ndan EURO 2020 sonrası ayrıldı. Yeni sezonda takım çalıştırmayacağını söylüyor.

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