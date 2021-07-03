Fenerbahçe'deki flaş gerçek! Vitor Pereira'dan önce...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıklarını, yeni teknik direktörün Alman ya da Portekiz ekolünde bir hoca olacağını açıklamıştı. Bunun üzerine gündeme birçok isim geldi. Rafael Benitez'den tutun Alman Milli Takımı'yla yollarını ayıran Joachim Löw'e kadar birçok isim yazıldı, çizildi. Sonuç olarak sarı lacivertliler, Vitor Pereira ile anlaşma sağladığını açıkladı.

İşte gündeme gelen tüm hocalar...



