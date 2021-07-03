Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria getirildi. Fenerbahçe'de gündem artık transfer... Sarı lacivertli ekip, 3 kulvarda yarışacak güçlü bir kadro kurup, Portekizli hoca ile mutlu sona ulaşmak istiyor. Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş gibi isimler Fenerbahçe'nin transfer güneminde yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
CENGİZ ÜNDER
Uzun süredir gündemde olan Cengiz Ünder için Fenerbahçe adına negatif gelişmeler yaşanıyor. Milli yıldız, Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya ile anlaştı.
UMUT MERAŞ
Yeni yabancı sınırlaması sebebiyle yerli transferine yönelen Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'de forma giyen Umut Meraş ile temasa geçtiği ileri sürüldü.
FABIO BORINI
Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. Karagümrük'ten önce Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
EDIN VISCA
Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüyor. Boşnak yıldız için şartlar zorlanacak.
ATABERK DADAKDENİZ
Harun Tekin ile yolları ayıran Fenerbahçe, yeni bir file bekçisi arıyor. Sarı lacivertli ekip, Bursaspor'un 22 yaşındaki kalecisi Ataberk Dadakdeniz'i gündemine aldı. 1.86 boyundaki Ataberk, geçen sezon 1.Lig'de 20 maçta Bursaspor'un kalesini korurken, 32 gol yedi.
GAVRANOVIC
Gelecek sezon rotasyonu bol bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, EURO 2020'de Fransa'yı 90'da attığı golle yıkan Gavranovic'i günemine aldı. Dinamo Zagreb forması giyen 31 yaşındaki futbolcu için şartlar uygun olması halinde harekete geçilecek.
AARON BOUPENDZA
Aaron Boupenza için Fenerbahçe girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertilerde başkan Ali Koç'un, 24 yaşındaki forvetin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
FABIO MARTINS
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Fabio Martins için girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertlile yıldız isim için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.
MALANG SARR
Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Malang Sarr için girişimler hızlandı. Sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Sarr için Chelsea ile görüşülecek ve oyuncu kiralanacak.
ARTEM DZYUBA
Gelecek sezon iyi bir forvet hattı kurmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefindeki Artem Dzyuba'nın menajeri açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin ilgisini gizlemeyen menajer, Dzyuba'nın sarı lacivertli ekibi tercih etmeyeceğini belirtti.
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