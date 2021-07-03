03 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria getirildi. Fenerbahçe'de gündem artık transfer... Sarı lacivertli ekip, 3 kulvarda yarışacak güçlü bir kadro kurup, Portekizli hoca ile mutlu sona ulaşmak istiyor. Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş gibi isimler Fenerbahçe'nin transfer güneminde yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 03.07.2021

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş... | FB haberleri

CENGİZ ÜNDER

Uzun süredir gündemde olan Cengiz Ünder için Fenerbahçe adına negatif gelişmeler yaşanıyor. Milli yıldız, Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya ile anlaştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş... | FB haberleri

UMUT MERAŞ

Yeni yabancı sınırlaması sebebiyle yerli transferine yönelen Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'de forma giyen Umut Meraş ile temasa geçtiği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş... | FB haberleri

FABIO BORINI

Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. Karagümrük'ten önce Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş... | FB haberleri

EDIN VISCA

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüyor. Boşnak yıldız için şartlar zorlanacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş... | FB haberleri

ATABERK DADAKDENİZ

Harun Tekin ile yolları ayıran Fenerbahçe, yeni bir file bekçisi arıyor. Sarı lacivertli ekip, Bursaspor'un 22 yaşındaki kalecisi Ataberk Dadakdeniz'i gündemine aldı. 1.86 boyundaki Ataberk, geçen sezon 1.Lig'de 20 maçta Bursaspor'un kalesini korurken, 32 gol yedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş... | FB haberleri

GAVRANOVIC

Gelecek sezon rotasyonu bol bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, EURO 2020'de Fransa'yı 90'da attığı golle yıkan Gavranovic'i günemine aldı. Dinamo Zagreb forması giyen 31 yaşındaki futbolcu için şartlar uygun olması halinde harekete geçilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş... | FB haberleri

AARON BOUPENDZA

Aaron Boupenza için Fenerbahçe girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertilerde başkan Ali Koç'un, 24 yaşındaki forvetin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş... | FB haberleri

FABIO MARTINS

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Fabio Martins için girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertlile yıldız isim için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş... | FB haberleri

MALANG SARR

Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Malang Sarr için girişimler hızlandı. Sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Sarr için Chelsea ile görüşülecek ve oyuncu kiralanacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş... | FB haberleri

ARTEM DZYUBA

Gelecek sezon iyi bir forvet hattı kurmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefindeki Artem Dzyuba'nın menajeri açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin ilgisini gizlemeyen menajer, Dzyuba'nın sarı lacivertli ekibi tercih etmeyeceğini belirtti.

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