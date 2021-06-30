Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Artem Dzyuba sesleri! Pazarlıklar başladı.
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de henüz teknik direktör açıklanmazken forvet konusundaki arayışları ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Zenit forması giyen Artem Dzyuba için harekete geçti. İşte transfere dair detaylar... (FB spor haberleri)
Forvet hattını baştan aşağıya yenilemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Artık golcü transferinde hata yapmak istemeyen ve Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler listesine çok önemli bir yıldızı dahil etti.
1 YIL SONRA SERBEST KALACAK
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Zenit formasını giyen Artem Dzyuba için harekete geçti. Takvim'in haberine göre 32 yaşındaki Rus forvetin kulübüyle sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek.
2015'TEN BU YANA ZENIT'TE!
Fenerbahçe'nin hem Zenit hem de Dzyuba ile pazarlıklara başladığı belirtildi. 1.96 boyundaki yıldız futbolcu 2015'ten bu yana Zenit'te.
MALİ ŞARTLAR ZORLANACAK
Müthiş fiziğinin yanı sıra çok iyi bir tekniğe de sahip olan Artem Dzyuba tam ligimize göre bir forvet. Yönetim, Rus yıldızın transferi için mali şartları sonuna kadar zorlamayı düşünüyor.
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