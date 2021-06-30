Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Artem Dzyuba sesleri! Pazarlıklar başladı.

Forvet hattını baştan aşağıya yenilemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Artık golcü transferinde hata yapmak istemeyen ve Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler listesine çok önemli bir yıldızı dahil etti.