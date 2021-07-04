Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olurken, ilk maç başladı. Normal sezonu 3. bitiren Başakşehir, 6'ncı Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakayı aspor.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olurken, ilk maç başladı. Normal sezonu 3. bitiren Başakşehir, 6'ncı Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

22.00'de ise derbi heyecanı yaşanacak. Puan tablosunun lideri Galatasaray, 8'inci olarak finallere katılan Beşiktaş ile karşılaşacak. Müsabakaların normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek. VAR sisteminin uygulanacağı maçlar pandemi şartları nedeniyle seyircisiz oynatılacak.

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

BUGÜN



22.00: Galatasaray-Beşiktaş (A SPOR)

YARIN

19.00: Alanyaspor-Kasımpaşa (A SPOR)

22.00: Trabzonspor-Göztepe (A SPOR)

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