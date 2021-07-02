Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon başladı! Edin Visca ya da Fabio Borini...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlük koltuğuna, eski hocası Vitor Pereira'yı getiren sarı lacivertliler, transferde de gaza basacak. Süper Lig'in iki yıldızı Edin Visca ve Fabio Borini'yi gündemine alan Kanarya, iki isimden birini kadrosuna katmak istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör konusunu çözen Fenerbahçe, transferleri bitirmeyi hedefliyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, bir kanat oyuncusu almayı planlayan sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan Edin Visca ile Karagümrük'ün yıldızı Borini'den birini renklerine bağlamak istiyor.
Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Visca, Fenerbahçe'nin ilk tercihi olurken, bonservisi konusunda sıkı pazarlıklar yapılıyor. Yönetim, Başakşehir ile anlaşamaması halinde rota Karagümrük'ün İtalyan yıldızına çevirecek.
Karagümrük'ten önce Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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