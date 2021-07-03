Fenerbahçe'de Vitor Pereira Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı! Peki şimdi ne olacak?

Fenerbahçe ile daha önce (2015-16 sezonu) de çalışan Vitor Pereira'nın, sarı lacivertli kulüpteki serüveni hayli sorunlu geçmişti. Hatırlanacağı üzere Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı dev derbi öncesi Caner Erkin ile tartışmıştı.