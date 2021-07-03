03 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Vitor Pereira Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı! Peki şimdi ne olacak?

Fenerbahçe, teknik direktörünü belirledi ve daha önce sarı-lacivertlilerde görev alan Vitor Pereira ile 2 yıllık anlaşıldığını KAP'a açıkladı. Portekizli teknik adam, çalıştığı ilk dönemde tecrübeli sol bek Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı. O dönemde ikili arasında ne geçmişti? Peki şimdi ne olacak? İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Vitor Pereira Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı! Peki şimdi ne olacak?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından uzun süren bekleyişine son verdi ve Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşmaya varıldığını resmi hesaplardan duyurdu.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı! Peki şimdi ne olacak?

Fenerbahçe ile daha önce (2015-16 sezonu) de çalışan Vitor Pereira'nın, sarı lacivertli kulüpteki serüveni hayli sorunlu geçmişti. Hatırlanacağı üzere Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı dev derbi öncesi Caner Erkin ile tartışmıştı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı! Peki şimdi ne olacak?

Portekizli teknik direktör 2015-16 sezonunda Süper Lig'i 74 puanla, 79 puanlı Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlamıştı. Sezonun sona ermesiyle beraber Pereira ile yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı! Peki şimdi ne olacak?

2015-16 sezonunda Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı dev maç öncesi Vitor Pereira ile Caner Erkin arasında kavga çıkmıştı. Caner Erkin, maç öncesi yapılan toplantıda ilk 11'de olmayacağını öğrenmiş ve çılgına dönmüştü.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı! Peki şimdi ne olacak?

DERBİDE KADRODAN ÇIKARILMIŞTI
Vitor Pereira, Caner Erkin'in üzerine yürümesi ve ağır sözler sarf etmesinin ardından yıldız futbolcuyu derbi öncesinde kadro dışı bırakmıştı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı! Peki şimdi ne olacak?

"BAŞLAYACAĞIM YAPACAĞIN KADROYA..."
Caner Erkin, Vitor Pereira ile olan diyaloğunda "Başlayacağım senin yapacağın kadroya..." diyerek sert tepki göstermişti.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı! Peki şimdi ne olacak?

ŞİMDİ NE OLACAK?
Vitor Pereira'nın yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle beraber Caner Erkin'in takımdaki akıbeti merak edilirken, kararın Portekizli teknik adamda olduğu kaydedildi.

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