Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kayserispor Sadık Çiftpınar'a talip oldu

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar'a Kayserispor talip oldu. Yerel basın, sarı-kırmızılı yönetimin 28 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını yazdı. Sadık'ın Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar'a Kayserispor talip oldu. Yerel basın, sarı-kırmızılı yönetimin 28 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını yazdı. Sadık'ın Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

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