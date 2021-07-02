02 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kayserispor Sadık Çiftpınar'a talip oldu

Sadık Çiftpınar'a sürpriz talip
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar'a Kayserispor talip oldu. Yerel basın, sarı-kırmızılı yönetimin 28 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını yazdı. Sadık'ın Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar'a Kayserispor talip oldu. Yerel basın, sarı-kırmızılı yönetimin 28 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını yazdı. Sadık'ın Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

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