02 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Fabio Martins hamlesi! Sunulan teklif...

F.Bahçe'den Fabio Martins hamlesi! Sunulan teklif...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sezonu Al-Shabab Riyad takımında geçiren Fabio Martins için harekete geçti. İşte transferde sunulan teklif ve detayları... (FB spor haberleri)

Uzun bir süredir sol açık mevkisi için oyuncu arayışında olan Fenerbahçe, Fabio Martins'te karar kaldı. Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli kurmaylar sezonu Al-Shabab Riyad takımında geçiren ve bonservisi Braga takımında olan Martin için Portekiz kulübü ile büyük oranda anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin, Fabio Martins'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacağı öğrenilirken çok küçük pürüzlerin kaldığı ifade edildi. 27 yaşında ve 1.77 boyunda olan Martins sol kanat dışında sağ kanatta da gorma giyebiliyor. Sağ ayağını kullanan Martins'in güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarında bulunuyor. Aslen Brezilyalı olan Fabio Martins, birçok kez Portekiz Milli Takımı'nın alt kategorilerinde forma giyse de henüz A Milli olamadı. Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Fabio Martins'in millitakıma çağrılma ihtimali bulunuyor.
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