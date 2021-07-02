Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Juninho’nun Ozan Tufan ısrarı

Mercato, Olympique Lyon'un teknik patronu Juninho'nun Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'a ilgi duyduğunu yazdı. Brezilyalı çalıştırıcının, Ozan'ın transferi için 13 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

Mercato, Olympique Lyon'un teknik patronu Juninho'nun Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'a ilgi duyduğunu yazdı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Brezilyalı çalıştırıcının, Ozan'ın transferi için 13 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi. 26 yaşındaki Ozan'ın geçen sezon Süper Lig'de 6 gol+10 asistlik performansıyla göz doldurduğu da aktarıldı.

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