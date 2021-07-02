02 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Juninho’nun Ozan Tufan ısrarı

Juninho’nun Ozan Tufan ısrarı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.07.2021

Mercato, Olympique Lyon'un teknik patronu Juninho'nun Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'a ilgi duyduğunu yazdı. Brezilyalı çalıştırıcının, Ozan'ın transferi için 13 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

Mercato, Olympique Lyon'un teknik patronu Juninho'nun Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'a ilgi duyduğunu yazdı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Brezilyalı çalıştırıcının, Ozan'ın transferi için 13 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi. 26 yaşındaki Ozan'ın geçen sezon Süper Lig'de 6 gol+10 asistlik performansıyla göz doldurduğu da aktarıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe için en uygun isim Hikmet Karaman "F.Bahçe için en uygun isim Hikmet Karaman"
F.Bahçe'den Fabio Martins hamlesi! Sunulan teklif... F.Bahçe'den Fabio Martins hamlesi! Sunulan teklif...
F.Bahçe Bilic'te ısrarcı! 2 isim daha listede F.Bahçe Bilic'te ısrarcı! 2 isim daha listede
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör