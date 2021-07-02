02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa sessizliğini bozdu! "Bir yere gitmiyorum"
Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Jose Sosa'nın adı transfer döneminde de bir çok kulüple anılmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu takımdan ayrılacağı iddiaları üzerine konuştu. 36 yaşındaki orta saha, "Ben buradayım, bir yere gitmiyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Adı Arjantin ve İtalya Serie A takımları ile anılan Jose Sosa, sessizliğini bozdu. Fanatik'in haberine göre; 36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, "Ben buradayım, bir yere gitmiyorum" dedi. Sosa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben dahil, hiç birimiz bizden beklenen başarıyı sergileyemedik. Ne hastalığın ne de sakatlıkların arkasına sığınacak değilim. Ancak her şey geride kaldı. Yeni sezonda herkes yepyeni, başarıya susamış bir takım izleyecek. Sezon öncesi kamplarını çok iyi değerlendirip, Sarı-Lacivertli formaya faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.
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