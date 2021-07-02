Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic... | FB haberleri
Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan, Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör belirsizliği devam ederken, Fenerbahçe fırsat transferlerine de önem veriyor. Transfer listesine son olarak, Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic gibi isimler de eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
ATABERK DADAKDENİZ
Harun Tekin ile yolları ayıran Fenerbahçe, yeni bir file bekçisi arıyor. Sarı lacivertli ekip, Bursaspor'un 22 yaşındaki kalecisi Ataberk Dadakdeniz'i gündemine aldı. 1.86 boyundaki Ataberk, geçen sezon 1.Lig'de 20 maçta Bursaspor'un kalesini korurken, 32 gol yedi.
GAVRANOVIC
Gelecek sezon rotasyonu bol bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçei EURO 2020'de Fransa'yı 90'da attığı golle yıkan Gavranovic'i günemine aldı. Dinamo Zagreb forması giyen 31 yaşındaki futbolcu için şartlar uygun olması halinde harekete geçilecek.
TASOS DONIS
Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Yunanistan medyasında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz sezon forvet hattından beklenen verimi alamayan Kanarya, Yunan golcü Tasos Donis ile ilgileniyor.
MALANG SARR
Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Malang Sarr için girişimler hızlandı. Sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Sarr için Chelsea ile görüşülecek ve oyuncu kiralanacak.
DANIELE RUGANI
Atilla Szalai'nin yanına deneyimli bir stoper arayan Fenerbahçe, Juventus'un yıldız savunmacısı Daniele Rugani'yi gündeminde tutmaya devam ediyor. Rugani'nin menajeri ile ilk temaslar kuruldu.
ELSEID HYSAJ
Gökhan Gönül'e alternatif bir isim arayan Fenerbahçe, Napoli'nin yıldız sağ beki Hysaj ile ilgileniyor. Napoli ile yola devam etmeme kararı alan Hysaj için birçok talip bulunuyor. Kanarya, Hysaj'ın yakın arkadaşı Vedat Muriqi'yi devreye sokmayı planlıyor.
FABIO MARTINS
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Fabio Martins için girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertlile yıldız isim için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.
AARON BOUPENDZA
Aaron Boupenza için Fenerbahçe girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertilerde başkan Ali Koç'un, 24 yaşındaki forvetin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
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