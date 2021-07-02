Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic... | FB haberleri

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan, Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör belirsizliği devam ederken, Fenerbahçe fırsat transferlerine de önem veriyor. Transfer listesine son olarak, Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic gibi isimler de eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

ATABERK DADAKDENİZ Harun Tekin ile yolları ayıran Fenerbahçe, yeni bir file bekçisi arıyor. Sarı lacivertli ekip, Bursaspor'un 22 yaşındaki kalecisi Ataberk Dadakdeniz'i gündemine aldı. 1.86 boyundaki Ataberk, geçen sezon 1.Lig'de 20 maçta Bursaspor'un kalesini korurken, 32 gol yedi.

GAVRANOVIC Gelecek sezon rotasyonu bol bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçei EURO 2020'de Fransa'yı 90'da attığı golle yıkan Gavranovic'i günemine aldı. Dinamo Zagreb forması giyen 31 yaşındaki futbolcu için şartlar uygun olması halinde harekete geçilecek.

TASOS DONIS Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Yunanistan medyasında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz sezon forvet hattından beklenen verimi alamayan Kanarya, Yunan golcü Tasos Donis ile ilgileniyor.

MALANG SARR Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Malang Sarr için girişimler hızlandı. Sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Sarr için Chelsea ile görüşülecek ve oyuncu kiralanacak.

DANIELE RUGANI Atilla Szalai'nin yanına deneyimli bir stoper arayan Fenerbahçe, Juventus'un yıldız savunmacısı Daniele Rugani'yi gündeminde tutmaya devam ediyor. Rugani'nin menajeri ile ilk temaslar kuruldu.

ELSEID HYSAJ Gökhan Gönül'e alternatif bir isim arayan Fenerbahçe, Napoli'nin yıldız sağ beki Hysaj ile ilgileniyor. Napoli ile yola devam etmeme kararı alan Hysaj için birçok talip bulunuyor. Kanarya, Hysaj'ın yakın arkadaşı Vedat Muriqi'yi devreye sokmayı planlıyor.