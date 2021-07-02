02 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic... | FB haberleri

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan, Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör belirsizliği devam ederken, Fenerbahçe fırsat transferlerine de önem veriyor. Transfer listesine son olarak, Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic gibi isimler de eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic... | FB haberleri

ATABERK DADAKDENİZ

Harun Tekin ile yolları ayıran Fenerbahçe, yeni bir file bekçisi arıyor. Sarı lacivertli ekip, Bursaspor'un 22 yaşındaki kalecisi Ataberk Dadakdeniz'i gündemine aldı. 1.86 boyundaki Ataberk, geçen sezon 1.Lig'de 20 maçta Bursaspor'un kalesini korurken, 32 gol yedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic... | FB haberleri

GAVRANOVIC

Gelecek sezon rotasyonu bol bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçei EURO 2020'de Fransa'yı 90'da attığı golle yıkan Gavranovic'i günemine aldı. Dinamo Zagreb forması giyen 31 yaşındaki futbolcu için şartlar uygun olması halinde harekete geçilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic... | FB haberleri

TASOS DONIS

Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Yunanistan medyasında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz sezon forvet hattından beklenen verimi alamayan Kanarya, Yunan golcü Tasos Donis ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic... | FB haberleri

MALANG SARR

Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Malang Sarr için girişimler hızlandı. Sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Sarr için Chelsea ile görüşülecek ve oyuncu kiralanacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic... | FB haberleri

DANIELE RUGANI

Atilla Szalai'nin yanına deneyimli bir stoper arayan Fenerbahçe, Juventus'un yıldız savunmacısı Daniele Rugani'yi gündeminde tutmaya devam ediyor. Rugani'nin menajeri ile ilk temaslar kuruldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic... | FB haberleri

ELSEID HYSAJ

Gökhan Gönül'e alternatif bir isim arayan Fenerbahçe, Napoli'nin yıldız sağ beki Hysaj ile ilgileniyor. Napoli ile yola devam etmeme kararı alan Hysaj için birçok talip bulunuyor. Kanarya, Hysaj'ın yakın arkadaşı Vedat Muriqi'yi devreye sokmayı planlıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic... | FB haberleri

FABIO MARTINS

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Fabio Martins için girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertlile yıldız isim için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Fabio Martins, Ataberk Dadakdeniz, Gavranovic... | FB haberleri

AARON BOUPENDZA

Aaron Boupenza için Fenerbahçe girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertilerde başkan Ali Koç'un, 24 yaşındaki forvetin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

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