Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Mauricio Lemos'a İspanya La Liga'dan talip var!
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan Mauricio Lemos, beklenen katkıyı sağlayamadı. Sarı lacivertlilerin gözden çıkardığı Uruguaylı stopere İspanya La Liga'dan talip çıktı. 25 yaşındaki futbolcunun bu teklifi değerlendirdiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de geçtiğimi sezonun çoğunu kulübede geçiren, oynadığı maçlarda ise yaptığı hatalar nedeniyle puan kayıplarında pay sahibi olan Mauricio Lemos'un aklı İspanya'dan gelen teklife takıldı.
Rubin Kazan, Sassuolo ve Las Palmas gibi takımların formasını giydikten sonra 26 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olan Uruguaylı savunmacı için Granada Kulübü devreye girdi.
Oyuncunun avukatları ve İspanyol kulübü yöneticilerinin, Lemos'a verilecek yıllık maaş konusunda henüz anlaşma sağlayamadıkları öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Las Palmas'tan 1.5 milyon euro bonservisle transfer ettiği Lemos'un 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki savunmacı, geçen sezon Süper Lig'de 8 maçta 648 dakika süre aldı.
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