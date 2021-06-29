29 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Enner Valencia Brezilya-Ekvator maçında sakatlandı

Enner Valencia sakatlandı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.06.2021

Son dakika spor haberleri: COPA America'da Brezilya ile Ekvator arasında oynanan maç 1-1 bitti. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia sakatlığı sebebiyle 81. dakikada oyundan alındı.

COPA America'da mücadele eden Enner Valencia, Ekvador'un Brezilya ile 1-1 berabere kaldığı maçın adamı seçildi. Fotomaç'ın haberine göre ilk onbirde sahaya çıkan ve takımının attığı golün asistini yapan Valencia futboluyla alkış alırken, 81'de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ekvador tur atlarken, Valencia'nın durumu bugün belli olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den G.Saray'a Kaan Ayhan çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a Kaan Ayhan çalımı!
İngilizler yazdı: Nuno Santo F.Bahçe'ye! Mesut Özil'den olumlu referans İngilizler yazdı: Nuno Santo F.Bahçe'ye! Mesut Özil'den olumlu referans
F.Bahçe'ye kanat önerisi! F.Bahçe'ye kanat önerisi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör