Son dakika transfer haberi: Eski Fenerbahçeli Victor Moses Spartak Moskova ile anlaştı!

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen Victor Moses'ın, yeni adresi belli oldu. Nijeryalı yıldız oyuncu, kiralık olarak ter döktüğü Spartak Moskova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Rus ekibi, 30 yaşındaki futbolcunun Chelsea'den bonservisini alarak kadrosuna kattı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de top koşturan Victor Moses, kariyerine Rusya'da devam ediyor... Nijeryalı kanat oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Spartak Moskova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Rus devinin, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Chelsea'ya 5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

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