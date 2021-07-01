01 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de rota Elseid Hysaj hamlesine döndü!

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de rota yine sağ bek transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler son olarak Napoli forması giyen Elseid Hysaj'ı gündemine aldı. (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de rota Elseid Hysaj hamlesine döndü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Hem sağ hem de sol beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, Napoli ile sözleşmesi sona eren Elseid Hysaj'ı gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de rota Elseid Hysaj hamlesine döndü!

Arnavut futbolcunun hem savunmanın sağında hem de solunda oynaması nedeniyle transferine öncelik verilmiş durumda. İtalyan basınına göre Hysaj, Napoli ile yola devam etmeme kararı aldı. Ancak 27 yaşındaki futbolcuya İtalya ve Almanya'dan çok sayıda teklif olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Hysaj ile milli takımdan çok yakın arkadaş olan Vedat Muriç'ten transfer konusunda yardım isteyeceği de gelen bilgiler arasında.

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