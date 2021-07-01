01 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Malang Sarr!

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemde savuma hamlesi var. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine daha öncede gelen Malang Sarr'ı aldığı iddia edildi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Malang Sarr!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Serdar Dursun ve Steven Caulker'i sessiz sedasız renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, yıllardır sorun yaşanan savunmanın göbeğine asıl hamleyi Malang Sarr ile yapmayı planlıyor. İngiliz basını, Fransız stopere Fenerbahçe'nin ilgisini doğrularken, Türk ekibinin Chelsea'ye önümüzdeki günlerde kiralama teklifi yapmasının beklendiği dile getirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Malang Sarr!

KİRALIK FORMÜLÜ
Geçtiğimiz sezon da Porto'ya kiralanan Sarr için son kararı teknik patron Tomas Tuchel'in vereceği kaydedildi. Fotomaç'ın haberine göre piyasa değeri 10 milyon euro olan Malang'ın Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Porto'da 27 maça çıkıp 2 gol kaydeden Senegal asıllı oyuncu, alt kategorilerde 42 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giydi, 1 kez fileleri sarstı. Sarr sol bekte de oynayabiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Malang Sarr!

NICE'TE PARLADI
Çıkışını Nice kulübünde yapan Malang Sarr, Fransız takımında 119 maça çıkıp 3 gol+3 asistlik performans sergiledi. Sol ayağını kullanan 1.82 boyundaki oyuncu çevikliği ve fizik gücüyle dikkati çekiyor.

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