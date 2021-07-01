Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Malang Sarr!

KİRALIK FORMÜLÜ

Geçtiğimiz sezon da Porto'ya kiralanan Sarr için son kararı teknik patron Tomas Tuchel'in vereceği kaydedildi. Fotomaç'ın haberine göre piyasa değeri 10 milyon euro olan Malang'ın Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Porto'da 27 maça çıkıp 2 gol kaydeden Senegal asıllı oyuncu, alt kategorilerde 42 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giydi, 1 kez fileleri sarstı. Sarr sol bekte de oynayabiliyor.