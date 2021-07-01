01 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'yi buldu! Kimler gidecek?

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler, Serdar Dursun'un ardından geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren Steven Caulker'la anlaştığını açıklamıştı. Kanarya'da, bu hamle sonrası stoper sayısı 7'ye yükseldi. Fenerbahçe'de Caulker'la birlikte, Attila Szalai, Zanka, Tisserand, Lemos, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ile birlikte 7 savunmacı bulunurken, yolların ayrılacağı isimler de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'yi buldu! Kimler gidecek?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Yeni teknik direktörünü henüz açıklamayan Fenerbahçe, transferde ise çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takım son olarak Alanyaspor forması giyen İngiliz futbolcu Steven Caulker'la sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'yi buldu! Kimler gidecek?

Bu transferin ardından Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan stoper orijinli oyuncu sayısı 7'ye çıkarken; kimin gidip geleceği, defansın göbeğindeki ikilinin kim olacağı merak konusu oldu. Attila Szalai, Zanka, Tisserand, Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz ve Caulker'la sayı 7'ye yükseldi. Mevcut kadrodaki 6 ismin sözleşmesi devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'yi buldu! Kimler gidecek?

Hürriyet'te yer alan habere göre listede yolların ayrılma ihtimali en güçlü isimler Lemos ve Zanka olarak öne çıkarken, yabancı kuralı yüzünden Sadık'ın satılmayıp kiraya verilmesi, performansına göre önümüzdeki yıl sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'yi buldu! Kimler gidecek?

Beklerde, sol stoperde ve gerekirse ön liberoda oynayabilen Tisserand'ın kalma ihtimali yüksek. Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020'de başarılı bir performansa imza atan Szalai'nin satılmaması durumunda Caulker'ın Serdar Aziz'le forma rekabeti yaşaması bekleniyor.

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