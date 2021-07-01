Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'yi buldu! Kimler gidecek?
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler, Serdar Dursun'un ardından geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren Steven Caulker'la anlaştığını açıklamıştı. Kanarya'da, bu hamle sonrası stoper sayısı 7'ye yükseldi. Fenerbahçe'de Caulker'la birlikte, Attila Szalai, Zanka, Tisserand, Lemos, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ile birlikte 7 savunmacı bulunurken, yolların ayrılacağı isimler de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni teknik direktörünü henüz açıklamayan Fenerbahçe, transferde ise çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takım son olarak Alanyaspor forması giyen İngiliz futbolcu Steven Caulker'la sözleşme imzaladı.
Bu transferin ardından Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan stoper orijinli oyuncu sayısı 7'ye çıkarken; kimin gidip geleceği, defansın göbeğindeki ikilinin kim olacağı merak konusu oldu. Attila Szalai, Zanka, Tisserand, Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz ve Caulker'la sayı 7'ye yükseldi. Mevcut kadrodaki 6 ismin sözleşmesi devam ediyor.
Beklerde, sol stoperde ve gerekirse ön liberoda oynayabilen Tisserand'ın kalma ihtimali yüksek. Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020'de başarılı bir performansa imza atan Szalai'nin satılmaması durumunda Caulker'ın Serdar Aziz'le forma rekabeti yaşaması bekleniyor.
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