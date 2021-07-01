Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Dinamo Zagreb'den Gavranovic'i gündemine aldı!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Dinamo Zagreb forması giyen Gavranovic için harekete geçti. (FB spor haberleri)
Teknik direktör arayışını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, büyük ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Serdar Dursun'un ardından, Steven Caulker'i de kadrosuna katan sarı-lacivertliler şimdi de Mario Gavranovic'i gözüne kestirdi.
Kanarya, Dinamo Zagreb'de forma giyen 31 yaşındaki Gavranovic için nabız yoklayacak, Fotomaç'ın haberine göre şartlar uygun bulunursa harekete geçilecek. Gavranoviç EURO 2020'de son 16 turunda Fransa'ya 90'da attığı golle maçı uzatmaya götürmüş, penaltı atışları sonrası İsviçre tur atlamıştı.
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