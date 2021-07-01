01 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni sezon için start verdi! Takımın başında Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yer aldı

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu öncesinde Fenerbahçe çalışmalarına Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Serdar Dursun ve Steven Caulker da antrenmanda yer aldı. (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni sezon için start verdi! Takımın başında Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yer aldı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 Giriş Tarihi: 01.07.2021

Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, 2021-2022 sezonuna akşam saatlerinde yaptığı idmanla giriş yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni sezon için start verdi! Takımın başında Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yer aldı

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan sezonun ilk çalışması saat 19.00'da başladı. Core ve denge çalışmalarının ardından antrenmanda topla aktivasyon çalışması yapıldı. İdman koşu çalışmalarıyla da tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni sezon için start verdi! Takımın başında Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yer aldı

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ!
Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanda Kanarya'nın yeni transferleri Steven Caulker ve Serdar Dursun yer aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni sezon için start verdi! Takımın başında Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yer aldı

VOLKAN DEMİREL ZEKİ MURAT GÖLE TAKIMIN BAŞINDA!
Teknik direktör konusunda henüz herhangi bir isimle anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe sezonun ilk idmanına hocasız çıktı. Sarı-lacivertlilerde ilk antrenman Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.

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