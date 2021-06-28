Fenerbahçe Beko'da 2-3 transfer daha yolda

Yeni yönetim kurulunda da yer alan Sertaç Komsuoğlu, erkek basketbol takımında 2-3 transfer daha yapacaklarını açıkladı.

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Yeni yönetim kurulunda da yer alan Sertaç Komsuoğlu, erkek basketbol takımında 2-3 transfer daha yapacaklarını açıkladı: "2 veya 3 transfer daha açıklayacağız, oyuncularla anlaşma tamamlandı. Kalan son hakkımızı NBA'ye saklayacağız. Orada önümüze güzel fırsatlar çıkabilir."