28 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'da 2-3 transfer daha yolda

F.Bahçe'de 2-3 transfer daha yolda
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Yeni yönetim kurulunda da yer alan Sertaç Komsuoğlu, erkek basketbol takımında 2-3 transfer daha yapacaklarını açıkladı.

Yeni yönetim kurulunda da yer alan Sertaç Komsuoğlu, erkek basketbol takımında 2-3 transfer daha yapacaklarını açıkladı: "2 veya 3 transfer daha açıklayacağız, oyuncularla anlaşma tamamlandı. Kalan son hakkımızı NBA'ye saklayacağız. Orada önümüze güzel fırsatlar çıkabilir."
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