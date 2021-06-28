Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır'ın talipleri artıyor! Nice derken...

Fanatik'in haberine göre; Fransız ekibinin, genç file bekçisi için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli kulüple görüşmelere başlayacağı da bildirilirken, Fenerbahçe yönetiminin ise belirlediği bonservisin altına hiçbir şekilde inmeyeceği öğrenildi. Şimdi ise Nice ve Lille'in vereceği cevaplar konusunda beklemeye geçildi.

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