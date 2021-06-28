28 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır'ın talipleri artıyor! Nice derken...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon gösterdiği başarılı performansla taraftarın gönlünde taht kuran Altay Bayındır'ın talipleri artıyor. Sarı-lacivertlilerin en az 20 milyon Euro bonservis bedeli beklediği ve adı Ligue 1 ekibi Nice ile anılan milli kaleciye bir Fransız ekibinin daha talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır'ın talipleri artıyor! Nice derken...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

Bu sezonki yükselen performansı ile Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutan ve A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran Altay Bayındır'a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in talip olduğu öğrenilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır'ın talipleri artıyor! Nice derken...

Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Fenerbahçe yönetiminin 23 yaşındaki eldiven için en az 20 milyon Euro istediği belirtilmişti. İlk etapta bu rakam Nice'e fazla gelirken, Fransa'da son şampiyon Lille'in de Altay için devreye girdiği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır'ın talipleri artıyor! Nice derken...

Fanatik'in haberine göre; Fransız ekibinin, genç file bekçisi için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli kulüple görüşmelere başlayacağı da bildirilirken, Fenerbahçe yönetiminin ise belirlediği bonservisin altına hiçbir şekilde inmeyeceği öğrenildi. Şimdi ise Nice ve Lille'in vereceği cevaplar konusunda beklemeye geçildi.

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