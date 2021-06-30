Steven Caulker Fenerbahçe'ye imzayı attı! 2+1 yıllık sözleşme
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağlık kontrollerinden geçirdiği Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kanarya, 29 yaşındaki savunma oyuncusunu yayınladığı videoyla açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Transfer döneminde bonservisi elinde olan Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, 2. transferini de resmen duyurdu.
Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Steven Caulker'ın sağlık kontrollerinden geçtiğini ve İngiliz defans oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
F.Bahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır.
Kendisine Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.
Ailemize hoş geldin Steven Caulker 💛💙 pic.twitter.com/lCIfauJOSJ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 30, 2021
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