30 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Steven Caulker Fenerbahçe'ye imzayı attı! 2+1 yıllık sözleşme

Caulker F.Bahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşme süresi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 Giriş Tarihi: 30.06.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağlık kontrollerinden geçirdiği Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kanarya, 29 yaşındaki savunma oyuncusunu yayınladığı videoyla açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Transfer döneminde bonservisi elinde olan Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, 2. transferini de resmen duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Steven Caulker'ın sağlık kontrollerinden geçtiğini ve İngiliz defans oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

F.Bahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır.

Kendisine Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

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