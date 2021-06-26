Son dakika transfer haberi: Antalyaspor Fenerbahçeli Sinan Gümüş'ü istiyor!
Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Sinan Gümüş ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'un, eski futbolcusu Sinan Gümüş ile ilgilendiği kaydedildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'un, eski futbolcusu Sinan Gümüş ile ilgilendiği iddia edildi. Antalyam adlı yerel internet sitesindede yer alan habere göre, transferin tamamlanması için yoğun bir mesai harcanırken deneyimli futbolcunun, Antalyaspor'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Başarısız İtalya macerasının ardından Antalyaspor'da yeniden kendisini bulan Sinan Gümüş, geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla 20 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
Tecrübeli futbolcu, 2019-2020 sezonunun ikinci devresinde formasını giydiği Antalyaspor'da ise ligde 10 maçta oynamış, 5 gol ve 1 asist üretmişti. Gümüş'ün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.
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