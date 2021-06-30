Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de krizin sebebi ortaya çıktı! Löw ve Fonseca...

Somut bir gelişme yaşanmazken, teknik adam konusunda yaşanan gecikmenin sebebi ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre üst düzey bir hoca konusunda tavrı net olan başkan Koç'un, Roma ile sözleşmesi bugün sona erecek Fonseca ve Almanya Milli Takımı ile EURO 2020'de sahne alan Joachim Löw'den birinde ısrarcı olduğu öğrenildi.