Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de krizin sebebi ortaya çıktı! Löw ve Fonseca...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de uzun süredir belirsizliğini koruyan teknik direktör konusu hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde bu durumun uzamasının sebebi Fonseca ve Joachim Löw konusunda yönetimin ısrarcı olduğu öğrenildi. (FB spor haberleri)
Emre Belözoğlu ile devam edilmeme kararının alınmasının ardından birçok teknik adamın gündeme geldiği Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, önce haziranın 3. haftası, daha sonra da geçtiğimiz pazartesi günü yeni hocayı açıklayacaklarını ifade etmişti.
Somut bir gelişme yaşanmazken, teknik adam konusunda yaşanan gecikmenin sebebi ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre üst düzey bir hoca konusunda tavrı net olan başkan Koç'un, Roma ile sözleşmesi bugün sona erecek Fonseca ve Almanya Milli Takımı ile EURO 2020'de sahne alan Joachim Löw'den birinde ısrarcı olduğu öğrenildi.
YENİ HEDEF 5 TEMMUZ!
Başka kulüplerden de teklifler alan Paulo Fonseca'dan kısa süre içinde kararını vermesini isteyen sarı-lacivertliler, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra takım çalıştırmayacağını açıklayan Löw'le de menajeri aracılığıyla temaslarını sürdürüyor.
Başkan Ali Koç'un bu iki isimle de anlaşma sağlayamaması halinde alternatif olarak belirlediği teknik adamlardan biriyle el sıkışması bekleniyor. Camianın baskısından da bunalan Fenerbahçe Yönetimi, 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacak 2021-2022'in ilk hazırlık kampında yeni teknik direktörün de takımın başında olması hedefliyor.
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