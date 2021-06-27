27 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Mario Rui...

Sol beke Mario Rui
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Filip Novak ile Caner Erkin'in savunma performansından memnun kalmayan sarı-lacivertliler, sol bek bölgesine defansif bir isim getirmeyi planlıyor. Geçen sezon Napoli'de 36 maça çıkan Mario Rui, sarı-lacivertlilerin ilgi alanına dahil oldu.

Filip Novak ile Caner Erkin'in savunma performansından memnun kalmayan sarı-lacivertliler, sol bek bölgesine defansif bir isim getirmeyi planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre; geçen sezon Napoli'de 36 maça çıkan Mario Rui, sarı-lacivertlilerin ilgi alanına dahil oldu. Portekizli sol bekle ilgilenen Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcunun transferini Attila Szalai'yi dahil etmeden bitirmeye çalışacağı öğrenildi.
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