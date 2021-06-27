27 Haziran 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Mario Rui...
Filip Novak ile Caner Erkin'in savunma performansından memnun kalmayan sarı-lacivertliler, sol bek bölgesine defansif bir isim getirmeyi planlıyor. Geçen sezon Napoli'de 36 maça çıkan Mario Rui, sarı-lacivertlilerin ilgi alanına dahil oldu.
Filip Novak ile Caner Erkin'in savunma performansından memnun kalmayan sarı-lacivertliler, sol bek bölgesine defansif bir isim getirmeyi planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre; geçen sezon Napoli'de 36 maça çıkan Mario Rui, sarı-lacivertlilerin ilgi alanına dahil oldu. Portekizli sol bekle ilgilenen Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcunun transferini Attila Szalai'yi dahil etmeden bitirmeye çalışacağı öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?