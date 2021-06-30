Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yerli oyunculara yönelecek! İşte Kanarya'nın transfer gündemi...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, transfer hesaplarında gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek olan yabancı sayısı kuralını da göz önünde bulunduruyor. Kanarya, yerli oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yabancı oyuncu sayısını azaltıp yerli oyunculara yönelecek.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 82 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2021-22 sezonuna önemli adımlar atarak girmek istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıklamıştı. Sarı-lacivertliler, TFF'nin yeni yabancı oyuncu kuralından etkilenmeyen nadir kulüpler arasında yer alıyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon küme düşen Denizlispor'un ardından en fazla Türk oyuncu oynatan ikinci takım oldu. Şu anda yerli oyunculardan ilk 11 kurma imkanı bulunan sarı-lacivertliler, bu sezon yabancı sayısını daha da düşürüp, Türk futbolcu sayısını artırmayı planlıyor.
Yeni sezonun ilk transferi olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun ile birlikte yerli oyuncu sayısı 14'e çıkan sarı-lacivertlilerde kontratlı 18 yabancı oyuncu ise Tisserand, Perotti, Novak, Lemos, Szalai, Gustavo, Pelkas, Sosa, Frey, Osayi, Valencia, Thiam, Kemal Ademi, Samatta, Allahyar, Dirar, Zajc ve Zanka. Yönetim, yeni sezon öncesi bu isimlerden bazılarını elemeyi düşünüyor.
İLK TRANSFER SERDAR DURSUN
Yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen Fenerbahçe yeni sezon için ilk imzayı Serdar Dursun'a attırdı. Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98'de forma giyen golcü oyuncuyla 3+1 yıllık anlaşma yapıldı. Bundesliga 2'de 27 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin yeni silahlarından biri olacak.
CAULKER İLE SAVUNMAYA TAKVİYE
Fenerbahçe ikinci transferi ise savunmaya yaptı. Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker, artık sarı-lacivertli formayı terletecek. Alanyaspor'a 2018-19 sezonunun devre arasında gelen Caulker, 2,5 sezonda 90 maçta görev aldı. 29 yaşındaki İngiliz stoper, bu maçlarda 6 da gol kaydetti.
CISSE'NİN SÖZLEŞMESİ BİTTİ
Diğer taraftan, Fenerbahçe'de Papiss Cisse'nin sözleşmesi sona erdi. Geçen sezon başında Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen 36 yaşındaki Senegalli golcü ile devam edilmeyeceği belirtildi.
KALECİ ALINMAYACAK
Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı diğer isim ise kaleci Harun Tekin oldu. Kasımpaşa ile anlaşan 32 yaşındaki file bekçisinin yerine transfer yapılmayacağı, gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan kaleci Altay Bayındır'ın ise bu gelişme üzerine takımda tutulacağı belirtildi. Altay'ın 1 numara olduğu sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin ile Bartu Kulbilge kaledeki diğer alternatifler.
GÖKHAN GÖNÜL BELİRSİZLİĞİ
Bu arada Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sonra eren ve opsiyonunun kullanıp kullanılmayacağı belli olmayan 36 yaşındaki sağ bek, yönetimden haber bekliyor. Deneyimli oyuncu, yönetimin kararına göre kariyerine yön verecek.
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