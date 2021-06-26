26 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Caner Erkin seçimde oy kullandı!

Caner Erkin seçimde oy kullandı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, başkanlık seçiminde oy kullanmak için Ülker Stadı'na geldi. 13 numaralı sandıkta oyunu kullanan yıldız futbolcu daha sonra stattan ayrıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, başkanlık seçiminde oy kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na geldi.

13 numaralı sandıkta oyunu kullanan Erkin daha sonra stattan ayrıldı.

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