Son dakika Fenerbahçe haberi: Paulo Fonseca ile anlaşıldığı iddiaları üzerine kafa karıştıran açıklama!
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. 48 yaşındaki teknik direktörün anlaşmalı olduğu menajerlik şirketinden kafa karıştıran bir açıklama geldi. Empower Sports tarafından yapılan açıklamada, "Portekizli hocanın Türk kulübü ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ile anlaştığı açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Portekizli teknik adamın anlaşmalı olduğu menajerlik şirketi Empower Sports'tan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Paulo Fonseca'yı Fenerbahçe'deki yönetim rolüne bağlayan tüm spekülasyonların doğru olmadığını teyit edebiliriz. Portekizli teknik adam ile Türk kulübü arasında şimdiye kadar herhangi bir görüşme olmadı" ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama kafaları oldukça karıştırdı.
We can confirm all speculation linking Paulo Fonseca to the management role at Fenerbahce is untrue. There have never been any negotiations between the Portuguese coach and the Turkish club.— Empower Sports (@EmpowerSportsHQ) June 30, 2021
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