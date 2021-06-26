26 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci konuştu! "Artık başarı zamanı"

İrfan Can Kahveci konuştu! Artık başarı zamanı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 Giriş Tarihi: 26.06.2021

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den, sarı lacivertlilere katılan milli yıldız, "Benden beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Artık başarı zamanı. Camianın beklentilerine mutlaka karşılık vereceğiz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Başakşehir'den ara transfer döneminde Fenerbahçe 'ye transfer olan İrfan Can Kahveci önemli açıklamalarda bulunurken, Sarı Lacivertli camiaya da seslendi. Fanatik'in haberine göre İrfan, "Artık başarı zamanı" dedi.

EURO 2020'de Milli Takımımız'ın tek golünü atma başarısı gösteren İrfan Can Kahveci, yeni sezon için iddialı konuştu:

"Çok farklı bir Fenerbahçe izleteceğiz. Hatalarımızdan büyük dersler çıkardık. Farklı bir sisteme adapte olmak için büyük çaba harcayacağız. Ancak takımdaki lider özellikli futbolcu grubu el ele verip, arkadaşlarımızın kısa zamanda sisteme adapte olmalarına yardım edeceğiz. Benden beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Artık başarı zamanı. Camianın beklentilerine mutlaka karşılık vereceğiz."

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