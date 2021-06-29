Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Felipe Anderson önerildi! Sözleşmesi...

Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını çok yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Bonservisi İngiliz kulübü West Ham'da olan kanat oyuncusu Felipe Anderson menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e iletildi

