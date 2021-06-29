Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Felipe Anderson önerildi! Sözleşmesi...
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. West Ham'da bir türlü beklenilen performansı sergileyemeyen Felipe Anderson menajeri aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını çok yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Bonservisi İngiliz kulübü West Ham'da olan kanat oyuncusu Felipe Anderson menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e iletildi
ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR
Takvim'in haberine göre 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili performans ve fiyat araştırması yapan yönetim, kesin kararı yeni teknik adama bıraktı. Anderson geçen sezonu Porto'da kiralık geçirmişti.
SON İKİ YILDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
West Ham United ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Sambacı, İngiliz kulübünün yeni sezon planında yer almıyor. Felipe Anderson'un özellikle son iki yılda önemli bir düşüş yaşadı.
15 MAÇTA 1 GOL ATABİLDİ
Geçen sezon Porto'da 15 maça çıkabilen yıldız futbolcu 1 gol atarken, 3 asist yaptı. Brezilyalı kanat oyuncusu için eski kulübü Lazio'nun da devrede olduğu ifade ediliyor.
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