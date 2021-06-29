29 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: İngilizler yazdı: Nuno Santo Fenerbahçe'ye! Mesut Özil'den olumlu referans

Fenerbahçe'de seçim sürecinin bitmesinin ardından sarı-lacivertlilerde gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden teknik direktörü birkaç gün içerisinde açıklayacağını duyururken, İngiliz basını ise flaş bir iddia ortaya atarak Nuno Santo'nun F.Bahçe'ye gideceğini ve Mesut Özil'den olumlu referans alındığını yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: İngilizler yazdı: Nuno Santo Fenerbahçe'ye! Mesut Özil'den olumlu referans
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi dün de çözülmezken, Nuno Espirito Santo'nun ismi öne çıktı. İngiliz basınının yazdığı ve Fotomaç'ın derlediği haberde, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağını iddia edildi. Premier Lig ekibi Wolverhampton'daki görevinden ayrılan 47 yaşındaki teknik adam uzun süredir Tottenham ile tamas halindeydi. Gazeteci Simon Powell, Mesut Özil'in olumlu referans verdiği Santo'nun sarı-Lacivertli takım ile anlaştığını öne sürdü.

Son dakika spor haberleri: İngilizler yazdı: Nuno Santo Fenerbahçe'ye! Mesut Özil'den olumlu referans

KALECİ ANTRENÖRÜYDÜ

Futbolculuğunda kalecilik yapan Nuno Santo, Portekiz Ligi, La Liga ve Rusya'da farklı kulüplerde oynadı. Teknik direktörlük kariyerine Malaga'da kaleci antrenörlüğü yaparak başladı. Sonrasında Panathinaikos'da kaleci anrenörü olarak kariyerini sürdüren Nuno Espirito Santo ilk teknik direktörlük deneyimini ise Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'de yaşadı. Ardından sırası ile Valencia, Porto ve Wolverhampton kulüplerini çalıştırdı.

Son dakika spor haberleri: İngilizler yazdı: Nuno Santo Fenerbahçe'ye! Mesut Özil'den olumlu referans

MESUT TAVSİYE ETTİ

İngiliz gazeteci Simon Powell, "Santo, doğrudan Fenerbahçe ile görüşüyor. Tottenham'ı geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin yeni menajeri olma eşiğinde. Mesut Özil, Wolverhampton'dan tanıdığı Mesut'u tavsiye etti. Kesinlikle oluyor demiyorum ama tüm göstergeler bunun kesinlikle olabileceğini gösteriyor" paylaşımı yaptı.

Son dakika spor haberleri: İngilizler yazdı: Nuno Santo Fenerbahçe'ye! Mesut Özil'den olumlu referans

RANIERI DE LİSTEDE!

Kanarya'da Claudio Ranieri isminin de masada olduğu öğrenildi. İtalyan teknik adam son olarak Sampdoria'da görev yapmıştı. Sözleşmesi biten 69 yaşındaki deneyimli hoca Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Roma, Inter, Monaco gibi devleri çalıştırdı. Leicester City ile 2015-2016 sezonunda Premier League şampiyonluğu kazandı. Ranieri geçen sezon 40 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

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