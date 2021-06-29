Son dakika spor haberleri: İngilizler yazdı: Nuno Santo Fenerbahçe'ye! Mesut Özil'den olumlu referans

MESUT TAVSİYE ETTİ

İngiliz gazeteci Simon Powell, "Santo, doğrudan Fenerbahçe ile görüşüyor. Tottenham'ı geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin yeni menajeri olma eşiğinde. Mesut Özil, Wolverhampton'dan tanıdığı Mesut'u tavsiye etti. Kesinlikle oluyor demiyorum ama tüm göstergeler bunun kesinlikle olabileceğini gösteriyor" paylaşımı yaptı.